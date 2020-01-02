Большунов: Клебо выглядит как маленький мальчик

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) сказал, что у него нет шансов на общую победу. После гонки преследования действующий победитель «Тур де Ски» сказал, что в общем зачёте он «уже ничего не сможет сделать».

Большунов лидирует в общем зачёте, Клебо — третий с отставанием в 26 секунд.

«Не думаю, что он сдастся. Он не маленький мальчик, так что не прекратит борьбу. Но выглядит он как маленький мальчик», — приводит слова Большунова Expressen.

Завтра, 3 января, на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоятся масс-старты. Многодневка завершится 5 января.

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