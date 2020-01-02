Устюгов: надеюсь, моя кризисная гонка была на преследовании классикой

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги этапа «Тур де Ски» в Тоблахе и поделился ожиданиями от соревнований в Валь-ди-Фьемме.



«Мы переехели из Тоблаха в Валь-ди-Фьемме. Буквально час назад добрались до места, располагаемся в гостинице. Что хотелось бы сказать о прошедшем этапе… Он прошёл неплохо. Коньковой гонкой в целом я доволен. В классической гонке было очень тяжело, но можно сказать, что я тоже доволен, что смог сохранить позицию, остаться на втором месте. Проигрываю 16 секунд Сане Большунову.

Впереди три самых сложных гонки. Масс-старт 15 км классикой, который будет для меня очень сложным, но я надеюсь, что кризисная гонка моя была в Тоблахе на преследовании классикой. А так движемся дальше, посмотрим, что будет. Впереди много всего интересно. Спасибо, что болеете, переживаете. Всех с Новым годом"" — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его «инстаграме».

В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает второе место.