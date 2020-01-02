Устюгов: у меня нет плана на случай, если ребёнок родится до окончания «Тур де Ски»
Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов оценил нынешний формат многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте он занимает второе место.
«Нынешний формат не очень хорош для меня. Я больше специализируюсь на длинных дистанциях. Но посмотрим, кто окажется первым на вершине на финальном этапе», — приводит слова Устюгова Expressen.
Сергей также прокомментировал ситуацию с предстоящим рождением его ребёнка.
«Я не знаю, пока я не так много думал об этом. Не думаю, что у меня есть план на случай, если ребёнок родится раньше. Нужно просто ждать. Посмотрим, останусь ли я здесь или вернусь в Россию. Надеюсь, ребёнок родится после „Тур де Ски“, — сказал Устюгов.
В августе Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.
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