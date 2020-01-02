Эстберг: после финиша увидела, что Венг не может дышать
Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, ставшая победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», призналась, что переживала за состояние соотечественницы Хейди Венг, которая финишировала третьей.
«В первые несколько минут я, пожалуй, была больше сосредоточена на своём успешном выступлении, а затем увидела, что она не может дышать. Это ужасно. Я бывала в подобных ситуациях. Это напрягает.
Я подошла и спросила: «Ты с нами?» Но Хейди быстро поднялась и ответила. Затем подошёл врач. Наверное, он лучше знает, что делать в такой ситуации», — приводит слова Эстберг NRK.
Эстберг занимает второе место в общем зачёте, Венг — четвёртое. Лидирует ещё одна норвежка — Терезе Йохауг.
Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Непряева — 4-я
Читайте также
- 2 января 2020
-
15:28
-
14:54
-
14:42
-
14:19
-
13:58
-
13:48
-
13:08
-
12:47
-
12:37
-
12:11
-
11:48
-
11:28
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:30
- 1 января 2020
-
17:56
-
17:19
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:17
-
09:13
-
05:03
- 31 декабря 2019
-
22:14
-
20:05
-
19:12
-
19:10
-
18:44
-
18:34
-
18:10
-
18:06
-
17:58
Партнерский контент