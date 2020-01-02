Эстберг: после финиша увидела, что Венг не может дышать

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, ставшая победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», призналась, что переживала за состояние соотечественницы Хейди Венг, которая финишировала третьей.

«В первые несколько минут я, пожалуй, была больше сосредоточена на своём успешном выступлении, а затем увидела, что она не может дышать. Это ужасно. Я бывала в подобных ситуациях. Это напрягает.

Я подошла и спросила: «Ты с нами?» Но Хейди быстро поднялась и ответила. Затем подошёл врач. Наверное, он лучше знает, что делать в такой ситуации», — приводит слова Эстберг NRK.

Эстберг занимает второе место в общем зачёте, Венг — четвёртое. Лидирует ещё одна норвежка — Терезе Йохауг.