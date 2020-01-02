Венг — о гонке преследования на «Тур де Ски»: думала, меня стошнит
Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Она заняла третье место, опередив на финише соперниц, включая россиянку Наталью Непряеву.
«После финиша у меня не осталось сил. Я была опустошена. Я не могла дышать. Думала, что меня стошнит. Хорошо, что впереди день отдыха», — приводит слова Венг NRK.
Победу в гонке преследования одержала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Второе место заняла её соотечественница Терезе Йохауг. Непряева стала четвёртой. В общем зачёте «Тур де Ски» Йохауг занимает первое место, Эстберг — второе, Непряева — третье, Венг — четвёртое.
Завтра, 3 января, многодневка продолжится масс-стартами. «Тур де Ски» завершится 5 января.
Эстберг: после финиша увидела, что Венг не может дышать
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