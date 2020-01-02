Венг: не каждый день удаётся обойти Непряеву на финише
Норвежская лыжница Хейди Венг оценила выступление в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Она заняла третье место. Победу одержала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Второе место заняла её соотечественница Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева стала четвёртой.
«По ходу гонки у меня были только негативные мысли. Но затем я подумала, что лыжницы, идущие впереди, тоже устали. Тогда я собралась и смогла их догнать. Я была уверена, что не попаду в число призёров, но сдаваться было нельзя. Не каждый день мне удаётся обойти Непряеву на финише», — приводит слова Венг NRK.
В общем зачёте «Тур де Ски» Йохауг занимает первое место, Эстберг — второе, Непряева — третье, Венг — четвёртое.
Эстберг: после финиша увидела, что Венг не может дышать
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