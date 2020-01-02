Йохауг: важно было не подпустить близко Непряеву, Венг и Андерсон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Она заняла второе место. Победу одержала её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг.
«Здорово, что Ингвильд удалось победить. Я знаю, как нелегко сидеть дома и смотреть соревнования по телевизору. Именно ради таких гонок мы и тренируемся весь год. Я действительно рада за неё.
Гонка — это одно дело, а общий зачёт «Тур де Ски» — другое. Мы постарались не подпустить близко Хейди Венг, Эббу Андерссон и Непряеву, которые также являются кандидатами на победу. Думаю, мы отлично сработали в паре. Ингивльд оказалась сильнее меня на финише, но я довольна своим выступлением", — цитирует Йохауг Dagbladet.
Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».
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