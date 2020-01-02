В ходе независимого аудита установлена нехватка ресурсов у департамента расследований ВАДА

В ходе независимого аудита деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства была выявлена нехватка ресурсов, сообщает Inside the Games.

В отчёте говорится, что организации также необходимо увеличить численность сотрудников. К такому выводу пришёл независимый супервайзер Жак Антенан.

По мнению автора отчёта, из-за нехватки ресурсов и кадров ВАДА департамент могут обвинить в произвольном выборе задач. Также Антенан предлагает отделить помещения департамента. В ВАДА согласились с выводами независимого аудитора. Организация планирует принять необходимые меры в ближайшее время.

Отчёт был составлен ещё в августе 2019 года. Поэтому вполне вероятно, что ВАДА уже приняло необходимые меры.