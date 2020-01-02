Новый глава ВАДА: скромность и упорный труд — эти качества будут вести меня вперёд

Новый глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, возглавивший организацию 1 января, рассказал о своих целях на ближайшие годы.

«Руководство ВАДА в ближайшие годы будет колоссальной ответственностью. Я хочу приложить максимум усилий, чтобы защитить права чистых спортсменов и создать для них среду без допинга. Скромность и упорный труд — эти качества будут вести меня вперёд», — написал Банька в своём «твиттере».

Банька занял пост главы ВАДА 1 января 2020 года. Он сменил на этом посту сэра Крэйга Риди.

Кандидатура Баньки на пост президента ВАДА была утверждена советом учредителей организации 7 ноября в Катовице. Ранее стало известно, что в связи с избранием на должность президента ВАДА Витольд должен покинуть пост министра спорта и туризма Польши.