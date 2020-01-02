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Мама лыжника Большунова: Александру пришлось рано научиться брать на себя ответственность

Мама лыжника Большунова: Александру пришлось рано научиться брать на себя ответственность
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежские журналисты побывали в гостях у семьи российского лыжника Александра Большунова, где пообщались с его мамой Светланой. Она рассказала про раннее взросление сына, а также призналась, что не любит смотреть гонки по телевизору.

«Терпеть не могу волноваться перед телевизором. Я знаю, сколько Александр работает, и мне жаль, если он терпит неудачу. Он заслуживает только самого лучшего. Он, как и его сестра, — наше золото.

Ему пришлось рано научиться брать на себя ответственность и помогать дома, на ферме. Он делает это до сих пор. Когда он дома, то старается помочь во всём — от мытья посуды до тяжёлого физического труда на ферме. Он добрый, помогает мне материально. Я так им горжусь!» — приводит слова Светланы Большуновой TV2.

Большунов занимает первое место в многодневке «Тур де Ски», его соотечественник Сергей Устюгов идёт вторым. Клебо — третий, с отставанием в 26 секунд от лидера.

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