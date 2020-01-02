Первый канал покажет ледовое шоу «Спящая красавица» с участием Загитовой

Первый канал 8 января покажет новое ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

В ледовом спектакле задействованы также пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. «Спящая красавица» стала дебютом для самой юной участницы шоу — Надежды Песковой.

Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком. Алина признавалась, что самым сложным в работе над мюзиклом для неё были вовсе не прыжки, а парные поддержки.

Трансляция начнётся 8 января в 17:30 мск.

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.