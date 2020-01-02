Доминиканский бейсболист отстранён на 81 матч за домашнее насилие

Главная лига бейсбола (MLB) завершила расследование в отношении питчера «Нью-Йорк Янкис», доминиканца Доминго Хермана, который подозревался в домашнем насилии. Игрока признали виновным и отстранили на 81 игру. Это одно из самых суровых наказаний в истории лиги, сообщает TMZ.
Херман был отправлен в административный отпуск ещё в сентябре 2019 года после того, как лига была уведомлена о том, что 27-летний парень якобы был вовлечен в ссору со своей второй половинкой. Детали обвинений неясны — никакого полицейского отчёта не предоставлялось, но известно, что MLB сочла факты заслуживающими доверия.
Поскольку Доминго уже пропустил 18 игр, его дисквалификация в новом сезоне составит 63 матча.
В прошлом сезоне Херман записал в свой актив 18 побед. В 143 иннингах он выполнил 153 страйк-аута.
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