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Доминиканский бейсболист отстранён на 81 матч за домашнее насилие

Доминиканский бейсболист отстранён на 81 матч за домашнее насилие
Другие / Прочие виды спорта 0

Главная лига бейсбола (MLB) завершила расследование в отношении питчера «Нью-Йорк Янкис», доминиканца Доминго Хермана, который подозревался в домашнем насилии. Игрока признали виновным и отстранили на 81 игру. Это одно из самых суровых наказаний в истории лиги, сообщает TMZ.

Херман был отправлен в административный отпуск ещё в сентябре 2019 года после того, как лига была уведомлена о том, что 27-летний парень якобы был вовлечен в ссору со своей второй половинкой. Детали обвинений неясны — никакого полицейского отчёта не предоставлялось, но известно, что MLB сочла факты заслуживающими доверия.

Поскольку Доминго уже пропустил 18 игр, его дисквалификация в новом сезоне составит 63 матча.

В прошлом сезоне Херман записал в свой актив 18 побед. В 143 иннингах он выполнил 153 страйк-аута.

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