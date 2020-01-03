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У олимпийской чемпионки лыжницы Нильссон обнаружена трещина в ребре

У олимпийской чемпионки лыжницы Нильссон обнаружена трещина в ребре
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская лыжница Стина Нильссон снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за обнаруженной трещины в ребре, сообщает Aftonbladet. 26-летняя спортсменка из-за боли не смогла сдержать слёзы после первой гонки на этапе в Ленцерхайде (Швейцария), где она заняла 24-е место.

Нильссон вернулась в Швецию, где прошла углубённое обследование. По предварительной информации, она может пропустить один-два месяца.

В нынешнем сезоне Стина заняла второе место в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения).

В общем зачёте «Тур де Ски» норвежка Терезе Йохауг занимает первое место, её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг — второе, россиянка Наталья Непряева — третье.

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