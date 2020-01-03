У олимпийской чемпионки лыжницы Нильссон обнаружена трещина в ребре
Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская лыжница Стина Нильссон снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за обнаруженной трещины в ребре, сообщает Aftonbladet. 26-летняя спортсменка из-за боли не смогла сдержать слёзы после первой гонки на этапе в Ленцерхайде (Швейцария), где она заняла 24-е место.
Нильссон вернулась в Швецию, где прошла углубённое обследование. По предварительной информации, она может пропустить один-два месяца.
В нынешнем сезоне Стина заняла второе место в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения).
В общем зачёте «Тур де Ски» норвежка Терезе Йохауг занимает первое место, её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг — второе, россиянка Наталья Непряева — третье.
Йохауг: важно было не подпустить близко Непряеву, Венг и Андерсон
Венг: не каждый день удаётся обойти Непряеву на финише
Читайте также
- 3 января 2020
-
10:20
-
09:49
-
09:26
-
09:07
-
08:34
-
00:14
- 2 января 2020
-
23:54
-
22:42
-
21:20
-
19:14
-
18:56
-
17:27
-
16:02
-
15:28
-
14:54
-
14:42
-
14:19
-
13:58
-
13:48
-
13:08
-
12:47
-
12:37
-
12:11
-
11:48
-
11:28
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:30
- 1 января 2020
-
17:56
-
17:19
-
16:15
-
15:43
Партнерский контент