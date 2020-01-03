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«Я не такой уж плохой». Холунд готов помочь Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски»

«Я не такой уж плохой». Холунд готов помочь Клебо
«Я не такой уж плохой». Холунд готов помочь Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд сообщил, что будет стараться помочь соотечественнику Йоханнесу Хёсфлоту Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски».

«Я не такой уж плохой, так что мне будет приятно помочь ему. Не думаю, что об этом даже стоит говорить. В прошлом году мы видели, что многое может случиться в последний день. Осталось три гонки. В „Туре“ важно провести семь хороших стартов.

Мы видели, что в «Туре» есть лыжники, которые сильнее меня в «классике». Просто нереально представить, что я смогу добиться чего-то большего. Для Клебо же гонка на 15 км классикой — одна из лучших после спринта. Думаю, в масс-старте он будет фаворитом", — приводит слова Холунда TV2.

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует россиянин Александр Большунов. Клебо, идущий третий, проигрывает ему 26 секунд. Холунд — седьмой с отставанием в 1 минуту и 18 секунд.

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