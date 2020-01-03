«Я не такой уж плохой». Холунд готов помочь Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд сообщил, что будет стараться помочь соотечественнику Йоханнесу Хёсфлоту Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски».
«Я не такой уж плохой, так что мне будет приятно помочь ему. Не думаю, что об этом даже стоит говорить. В прошлом году мы видели, что многое может случиться в последний день. Осталось три гонки. В „Туре“ важно провести семь хороших стартов.
Мы видели, что в «Туре» есть лыжники, которые сильнее меня в «классике». Просто нереально представить, что я смогу добиться чего-то большего. Для Клебо же гонка на 15 км классикой — одна из лучших после спринта. Думаю, в масс-старте он будет фаворитом", — приводит слова Холунда TV2.
В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует россиянин Александр Большунов. Клебо, идущий третий, проигрывает ему 26 секунд. Холунд — седьмой с отставанием в 1 минуту и 18 секунд.
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