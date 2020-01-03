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Клебо: не буду злиться, если партнёры по команде не станут мне помогать

Клебо: не буду злиться, если партнёры по команде не станут мне помогать
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что не особо рассчитывает на помощь партнёров по команде в борьбе за победу в общем зачёте «Тур де Ски».

«Можно попробовать составить тактический план, но важно самому сделать свою работу. Каждый должен стараться не выпадать, тогда посмотрим, кто сильнейший в спринте. Сложно составить тактику. Каждый должен делать то, что считает правильным для себя. Я не буду злиться, если другие норвежцы не станут мне помогать», — приводит слова Клебо TV2.

Клебо идёт третьим в общим зачёте с отставанием в 26 секунд от лидера — россиянина Александра Большунова. «Тур де Ски» завершится 5 января.

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