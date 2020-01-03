Клебо: не буду злиться, если партнёры по команде не станут мне помогать

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что не особо рассчитывает на помощь партнёров по команде в борьбе за победу в общем зачёте «Тур де Ски».

«Можно попробовать составить тактический план, но важно самому сделать свою работу. Каждый должен стараться не выпадать, тогда посмотрим, кто сильнейший в спринте. Сложно составить тактику. Каждый должен делать то, что считает правильным для себя. Я не буду злиться, если другие норвежцы не станут мне помогать», — приводит слова Клебо TV2.

Клебо идёт третьим в общим зачёте с отставанием в 26 секунд от лидера — россиянина Александра Большунова. «Тур де Ски» завершится 5 января.

«Я не такой уж плохой». Холунд готов помочь Клебо в борьбе за победу на «Тур де Ски»

Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку