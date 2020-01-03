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Норвежский эксперт — о финальном этапе «Тур де Ски»: это будет страшно

Норвежский эксперт — о финальном этапе «Тур де Ски»: это будет страшно
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился впечатлениями от нового формата многодневки «Тур де Ски», которая завершится 5 января. Вместо традиционной финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Это будет страшно. Условия на этой трассе не подходят для масс-старта. Там будет большая скорость, но обгонять тяжело, потому что трасса очень узкая. Будет страшно, если кто-то упадёт со склона. Эта дистанция не подходит под масс-старт. На финальном этапе многое на кону, так что риск очень велик.

Это опасно. Лыжники будут двигаться с огромной скоростью. Если ты падаешь, то можешь попасть прямо на камни. Это очень опасно", — цитирует Аукланда NRK.

Лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов.

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