Норвежский эксперт — о финальном этапе «Тур де Ски»: это будет страшно
Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился впечатлениями от нового формата многодневки «Тур де Ски», которая завершится 5 января. Вместо традиционной финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.
«Это будет страшно. Условия на этой трассе не подходят для масс-старта. Там будет большая скорость, но обгонять тяжело, потому что трасса очень узкая. Будет страшно, если кто-то упадёт со склона. Эта дистанция не подходит под масс-старт. На финальном этапе многое на кону, так что риск очень велик.
Это опасно. Лыжники будут двигаться с огромной скоростью. Если ты падаешь, то можешь попасть прямо на камни. Это очень опасно", — цитирует Аукланда NRK.
Лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов.
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