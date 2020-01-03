В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников. Ранее на последнем этапе проводилась гонка преследования.

«Мы всё понимали, когда приняли решение о проведении масс-старта. Мы не удивлены такой реакцией. Однако мы уверены, что за 2,5 км до подъёма ведущие лыжники займут лучшие позиции», — приводит слова Миньерея NRK.

На вопрос журналиста о том, опасается ли он инцидентов во время этой гонки, Миньерей сказал: «Да, конечно».

Пьер также признал, что лично не проверял маршрут финального этапа, а ситуацию оценили технические делегаты FIS. Они сообщили, что снежный покров хороший, однако трасса получается узкой.

Лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов.