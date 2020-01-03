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Клебо: прошлое я оставил позади

Клебо: прошлое я оставил позади
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о настрое на решающие гонки «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты.

«Важно то, что случится в будущем. Прошлое я оставил позади. Я думаю только о предстоящей гонке. Стараюсь не думать о секундах. Я был немного расстроен после предыдущих гонок, но до финального подъёма ещё будут старты. Я постараюсь заработать как можно больше бонусных секунд и буду выкладываться по полной.

Когда начинаешь планировать заранее, всё может пойти не так. Сейчас я не витаю в облаках и сосредоточен только на масс-старте", — приводит слова Клебо Dagbaldet.

Лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. Он опережает идущего третьим Клебо на 26 секунд.

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