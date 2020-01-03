Хальфварссон: я не завидую Йохауг

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон признался, что не завидует более высоким гонорарам олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира норвежки Терезе Йохауг. В прошлом году они принимали участие в шоу «Битва стран». Организаторы заплатили Калле за участие около $ 21 тыс., Йохауг получила в пять раз больше. Съёмки проходили на острове Родос.



«Я не знал, что она столько получила. Но я мог представить, что Терезе заплатят больше, чем другим. Завидую ли я ей? Нет. Я не переживаю о подобных вещах. Если бы я завидовал заработкам других звёзд, моя жизнь стала была очень сложной», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Йохауг лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» среди женщин. В мужских соревнованиях Хальфварссон идёт 10-м.

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