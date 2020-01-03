Андерссон: Эстберг опередила Йохауг — это нас всех вдохновляет
Призёр Олимпийских игр, чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась ожиданиями от масс-старта в рамках этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, который состоится сегодня, 3 января.
«Думаю, со старта кое-кто задаст высокий темп. Знаете, о ком я? В предыдущей гонке Эстберг смогла опередить Йохауг. Это всех нас вдохновляет. Она поняла, что обойти Терезе реально. Йохауг — просто человек, как и все мы», — приводит слова Андерссон Expressen.
Для Эббы это первая многодневка «Тур де Ски» в карьере.
«Я раньше здесь не выступала, так что мне сложно чего-то ожидать. Я постараюсь использовать эту возможность», — сказала Андерссон.
В общем зачёте Эбба занимает шестое место. Лидирует норвежка Терезе Йохауг.
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