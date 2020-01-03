«Садятся и крутят шайбы». Норвежцы оценили прибор, используемый лыжной сборной России

Глава норвежских сервисменов Стейн Улоф Снесруд сообщил, что у сборной России есть специальное устройство для проверки различных видов смазочных материалов.

«Честно говоря, я даже не знаю, что делать с этой машиной. Я видел лишь, что они садятся и крутят какие-то шайбы. Русские делают это уже много лет. Некоторые другие страны Восточной Европы тоже. Мы такого не используем. Мы довольны своей работой. Но в то же время мы ищем другие пути для достижения прогресса», — приводит слова Снесруда Expressen.

Аналогичное устройство, помещающееся в чемоданчик, использует сборная Швеции. Сервисмены берут 30 небольших шайб и выкладывают их на снег. Шайбы прикрепляются к белой чаше, которая подключена к прибору с помощью зелёного провода.

«Так мы проверяем качество смазки. Мы смотрим, как быстро они двигаются на снегу. Если у нас с собой 30 шайб, то мы берём пять-шесть лучших для настоящей проверки на лыжне», — сказал шеф шведских сервисменов Андерс Ниеми.

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