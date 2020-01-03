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Норвежский лыжник Нюэнгет снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Нюэнгет снялся с «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет завершил выступления на многодневке «Тур де Ски».

Как сообщает NRK, у спортсмена возникли проблемы со спиной. Физиотерапевты оперативно оказали помощь норвежцу, но продолжить борьбу в «Тур де Ски» ему не удастся.

После четырёх этапов Нюэнгет занимал в общем зачёте шестое место.

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
13.25. Финалы.

5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Клебо — 3-й
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