Норвежский лыжник Нюэнгет снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет завершил выступления на многодневке «Тур де Ски».
Как сообщает NRK, у спортсмена возникли проблемы со спиной. Физиотерапевты оперативно оказали помощь норвежцу, но продолжить борьбу в «Тур де Ски» ему не удастся.
После четырёх этапов Нюэнгет занимал в общем зачёте шестое место.
Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
13.25. Финалы.
5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
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