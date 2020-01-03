Норвежский лыжник Нюэнгет снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет завершил выступления на многодневке «Тур де Ски».

Как сообщает NRK, у спортсмена возникли проблемы со спиной. Физиотерапевты оперативно оказали помощь норвежцу, но продолжить борьбу в «Тур де Ски» ему не удастся.

После четырёх этапов Нюэнгет занимал в общем зачёте шестое место.

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15 мск. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.



4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.

13.25. Финалы.



5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.

17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.