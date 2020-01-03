Радимов — российским спортсменам: забейте вы на ВАДА!

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что российским спортсменам следует перестать думать о санкциях со стороны ВАДА и в любом случае ехать на Олимпиаду.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Что касается ВАДА, то забейте вы на него! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксёры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодёжном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться.

Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», — приводит слова Радимова РИА «Новости».

Министр спорта считает решение ВАДА в отношении России политизированным