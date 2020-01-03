Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски», Якобсен одержала победу

На этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия, завершился масс-старт классическим стилем на 10 км у женщин. Первой стала норвежка Астрид Якобсен. Второе место заняла шведка Эбба Андерсон, третье — представительница Германии Катарина Хенниг.

Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Масс-старт. 10 км, классический стиль

1. Астрид Якобсен (Норвегия) — 29.07,9

2. Эбба Андерсон (Швеция) — +0.4

3. Катарина Хенниг (Германия) — +1,0

4. Терезе Йохауг (Норвегия) — +6,2

5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +6,8

6. Наталья Непряева (Россия) — +15,5

7. Сэйди Бьорнсен (США) — +17,2

8. Хейди Венг (Норвегия) — +19,0

9. Йонна Сундлинг (Швеция) — +25,0

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +26,6...

15. Алиса Жамбалова (Россия) — +56,3...

19. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.07,0...

24. Лидия Дуркина (Россия) — +1.29,9...

30. Диана Головань (Россия) — +2.03,3...

35. Анна Нечаевская (Россия) — +2.26,1...

43. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.14,5.