Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски». Женский масс-старт выиграла норвежка Астрид Якобсен. Её соотечественница Терезе Йохауг стала четвёртой, но сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. Второе место в общем зачёте занимает норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг, которая в масс-старте была пятой. Россиянка Наталья Непряева упустила возможность сократить отставание от норвежек. Непряева заняла лишь шестое место в масс-старте, в общем зачёте она располагается на третьем месте, отставая от Йохауг уже на 32 секунды.

В топ-20 общего зачёта попала лишь ещё одна россиянка. На 20-м месте располагается Яна Кирпиченко.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Женщины. Общий зачёт

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:51,14

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — + 0.19

3. Наталья Непряева (Россия) — +0.32

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.33

5. Эбба Андерсон (Швеция) — + 0.38…

20. Яна Кирпиченко (Россия) — + 5.04

21. Алиса Жамбалова (Россия) — + 5.26.