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Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м

Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м
Другие / Лыжный спорт 0

На этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился масс-старт классическим стилем на 15 км у мужчин. Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. На самом финише он опередил конкурентов из России.

Второе место занял Сергей Устюгов. Россиянин проиграл Клебо менее 1 секунды. Александр Большунов финишировал 3-м в 1 секунде от победителя. Четвёртое место занял Андрей Ларьков, также представляющий Россию.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39:51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — + 1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) — + 4,4
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — + 11,0
7. Денис Спицов (Россия) — + 13,7

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт 15 км. Классический стиль
03 января 2020, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
39:51.0
2
Сергей Устюгов
Россия
+0.7
3
Александр Большунов
Россия
+1.0
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