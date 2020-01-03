Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м

На этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился масс-старт классическим стилем на 15 км у мужчин. Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. На самом финише он опередил конкурентов из России.

Второе место занял Сергей Устюгов. Россиянин проиграл Клебо менее 1 секунды. Александр Большунов финишировал 3-м в 1 секунде от победителя. Четвёртое место занял Андрей Ларьков, также представляющий Россию.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39:51,0

2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,7

3. Александр Большунов (Россия) — + 1,0

4. Андрей Ларьков (Россия) — + 4,4

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +10,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — + 11,0

7. Денис Спицов (Россия) — + 13,7