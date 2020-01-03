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Губерниев: русская классика — привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть

Губерниев: русская классика — привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть
Другие / Лыжный спорт 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат очередного этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужской масс-старт завершился победой норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который сумел опередить россиян в самой концовке. За километр до финиша Клебо располагался на 4-м месте позади Сергея Устюгова, Александра Большунова и Андрея Ларькова.

«С интересом посмотрел сегодня гонку «Тур де Ски», русская классика — уступить всю бонификацию, привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м
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