Губерниев: русская классика — привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат очередного этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужской масс-старт завершился победой норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который сумел опередить россиян в самой концовке. За километр до финиша Клебо располагался на 4-м месте позади Сергея Устюгова, Александра Большунова и Андрея Ларькова.

«С интересом посмотрел сегодня гонку «Тур де Ски», русская классика — уступить всю бонификацию, привезти Клебо к финишу и благополучно ему проиграть!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.