Клебо: Устюгов мощно шёл на последнем холме, мне пришлось выжать из себя максимум
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал результат очередного этапа многодневки «Тур де Ски». Клебо стал победителем масс-старта на 15 км, опередив российских конкурентов на самом финише. За километр до финиша Клебо располагался на 4-м месте позади Сергея Устюгова, Александра Большунова и Андрея Ларькова.
«Я старался держаться за парнями. С третьего круга скорость была чрезвычайно высокая, и было непросто сохранять контакт с лидерами. Я получил большое удовольствие от гонки, и мне очень хотелось победить. Моим планом было прийти вторым к последнему спуску. Устюгов мощно шёл на последнем холме, и мне пришлось выжать из себя максимум. В итоге всё получилось хорошо», — сказал Клебо после гонки.
Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м
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