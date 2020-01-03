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Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство
Другие / Лыжный спорт 0

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски». Мужской масс-старт выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Благодаря этому успеху норвежский лыжник вышел на второе место в общем зачёте многодневки, опередив россиянина Сергея Устюгова.

Устюгов, ставший вторым в масс-старте, опустился на третье место в общем зачёте. При этом лидерство сохраняет ещё один россиянин, Александр Большунов. В масс-старте он был третьим. Четвёртую строчку занимает норвежец Сьюр Рёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 2:24.39
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 0.18
3. Сергей Устюгов (Россия) — + 0.21
4. Сьюр Рёте (Норвегия) — + 1.27
5. Ийво Нисканен (Финляндия) — + 1.32…
7. Артём Мальцев (Россия) — + 1.45…
14. Андрей Мельниченко (Россия) — + 2.43
15. Андрей Ларьков (Россия) — + 3.05
16. Иван Якимушкин (Россия) — + 3.11…
18. Денис Спицов (Россия) — + 3.25.

Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м
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