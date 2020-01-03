Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски». Мужской масс-старт выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Благодаря этому успеху норвежский лыжник вышел на второе место в общем зачёте многодневки, опередив россиянина Сергея Устюгова.

Устюгов, ставший вторым в масс-старте, опустился на третье место в общем зачёте. При этом лидерство сохраняет ещё один россиянин, Александр Большунов. В масс-старте он был третьим. Четвёртую строчку занимает норвежец Сьюр Рёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 2:24.39

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 0.18

3. Сергей Устюгов (Россия) — + 0.21

4. Сьюр Рёте (Норвегия) — + 1.27

5. Ийво Нисканен (Финляндия) — + 1.32…

7. Артём Мальцев (Россия) — + 1.45…

14. Андрей Мельниченко (Россия) — + 2.43

15. Андрей Ларьков (Россия) — + 3.05

16. Иван Якимушкин (Россия) — + 3.11…

18. Денис Спицов (Россия) — + 3.25.