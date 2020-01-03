Бородавко: возможно, Устюгов слишком рано начал уходить в отрыв, не хватило запаса

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат мужского масс-старта, проходившего в рамках «Тур де Ски». Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем гонки, россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов расположились на второй и третьей строчках.
«Конечно, хотелось, чтобы Сергей или Александр выиграли, но Клебо за счёт мощного финиша сумел опередить их. Есть над чем работать и над чем думать. Смотрим вперёд с оптимизмом.
Не хватило запаса на финише. Сергей не смог убежать далеко, возможно, рано начал уходить в отрыв. Клебо на финише смог накатить его. Все три лидера показали, что они заряжены на результат и сдаваться никто не собирается. Четвёртое место Ларькова, седьмое место Спицова — это хорошие предпосылки к тому, что появляется стабильность у ребят. Спицов и в «классике» смог попасть в десятку, а это дорогого стоит. Большунов тоже сумел не выпасть, показал, что в «классике» он силён», — цитирует Бородавко РИА «Новости».
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