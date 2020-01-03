Непряева — о масс-старте «Тур де Ски»: конкурировать в подъёмах было сложно

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала результат масс-старта, проходившего в рамках многодневки «Тур де Ски». Российская лыжница заняла 6-е место. Победителем гонки стала Астрид Якобсен.
«Завал на первом круге? Я сама чуть не врезалась в Йохауг, еле объехала её на предпоследнем спуске, где очень тяжёлый поворот с крутым виражом. Особенно это чувствуется после такого сложного подъёма, и в результате очень непросто собрать на нём ноги.
Этот спуск я старалась на всех кругах идти осторожно, ни в коем случае не рисковала, потому что это очень опасно. Вообще, здесь для меня тяжёлый с точки зрения рельефа круг, и гонка из-за этого вышла сложной.
У меня очень хорошо сегодня работали лыжи на скольжение, но были небольшие проблемы с держанием, шла на срыве. Соответственно, конкурировать в подъёмах было сложно.
Я потратила очень много сил, чтобы закрыть просвет. И когда лидеры начали финишные разборки, то я уже не могла их поддержать», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».
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