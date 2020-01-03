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Бородавко: у Непряевой были не очень хорошие лыжи, она не могла толкаться в полную силу

Бородавко: у Непряевой были не очень хорошие лыжи, она не могла толкаться в полную силу
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат женского масс-старта, проходившего в рамках «Тур де Ски». Гонку выиграла норвежка Астрид Якобсен, россиянка Наталья Непряева стала 6-й.

«У Натальи сегодня были не очень хорошие лыжи. К сожалению, начиная с третьего круга, ей не хватало держания. Было видно, что она не могла толкаться в полную силу, тратила много сил на то, чтобы не отстать от соперниц.

Если бы всё было в порядке, думаю, ей было по силам удержаться в лидирующей группе и побороться за первое место.

Мы учли это, потому что у мужской команды была совсем другая смазка. Наши смазчики очень хорошо поработали в мужской гонке», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски», Якобсен одержала победу
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