Тренер Норвегии: буду рад, если перед горой у Клебо будет полминуты до Устюгова
Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о шансах Йоханнеса Хёсфлота Клебо в борьбе за лидерство в основном зачёте «Тур де Ски». Основными конкурентами норвежца являются россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов.
«Не думаю, что на горе между Клебо и Большуновым слишком большая разница. Я бы даже поставил Йоханнеса немного выше, чем Александра.
Если перед восхождением у Клебо будет полминуты до Устюгова, я буду рад. В принципе, это возможно», — цитирует Носсума TV2.
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является Большунов. Он на 18 секунд опережает Клебо и на 21 — Устюгова. Следующая гонка «Тур де Ски» состоится завтра, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринтерской гонки классическим стилем.
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