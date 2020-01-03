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Крамер: жалобы Клебо — это шоу. Вы все видели, что он показал сегодня

Крамер: жалобы Клебо — это шоу. Вы все видели, что он показал сегодня
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Сергея Усюгова в масс-старте на «Тур де Ски» и высказался на тему участившихся жалоб норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Если говорить о Сергее Устюгове, то сегодня был успех. Как вы помните, в прошлом году именно здесь, на этом этапе, у него был кризис. Сегодня Сергей выглядел впечатляюще, особенно учитывая, что это был классический масс-старт. Выиграл Клебо, но Клебо очень силён.

Это бла-бла-бла — своего рода шоу в его исполнении. Но вы сами видели, что он показал сегодня. Завтра на спринтах у него тоже будет шанс набрать бонусов», — цитирует Крамера «Матч ТВ».

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится завтра, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринта классическим стилем.

Клебо: понимаю, что в общем зачёте «Тур де Ски» уже ничего не сделать
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