Большунов: рад, что до конца «Тур де Ски» больше не будет выходных

Российский лыжник Александр Большунов не имеет ничего против плотного графика на «Тур де Ски». Начиная с сегодняшнего дня мужские гонки на многодневке будут идти каждый день.



«После сегодняшнего старта я не особо волнуюсь по поводу тяжёлого графика. Теперь я даже рад, что до конца тура больше не будет выходных», — цитирует Большунова официальный сайт Международной лыжной федерации.



Следующая гонка «Тур де Ски» состоится завтра, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринта классическим стилем.



Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является Большунов. Он на 18 секунд опережает представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — соотечественника Сергея Устюгова.

С расписанием «Тур де Ски» можно ознакомиться на «Чемпионате».