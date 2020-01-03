Большунов: рад, что до конца «Тур де Ски» больше не будет выходных

Российский лыжник Александр Большунов не имеет ничего против плотного графика на «Тур де Ски». Начиная с сегодняшнего дня мужские гонки на многодневке будут идти каждый день.
«После сегодняшнего старта я не особо волнуюсь по поводу тяжёлого графика. Теперь я даже рад, что до конца тура больше не будет выходных», — цитирует Большунова официальный сайт Международной лыжной федерации.
Следующая гонка «Тур де Ски» состоится завтра, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринта классическим стилем.
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является Большунов. Он на 18 секунд опережает представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — соотечественника Сергея Устюгова.
С расписанием «Тур де Ски» можно ознакомиться на «Чемпионате».
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