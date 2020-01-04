Непомнящий поделился ожиданиями от турнира претендентов за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом на турнире претендентов за мировую шахматную корону, а также прокомментировал игру действующего обладателя титула норвежца Магнуса Карлсена.
«Понятно, что участие Грищука на турнире претендентов не вызывает никаких сомнений. Его рейтинг приближается к отметке 2800, и он многие годы входит в топ-10. Что касается Кирилла Алексеенко, ему дали уайлд-кард согласно новым, достаточно жёстким правилам. Для него это большой вызов. Он очень прибавил за этот год. Я тоже в своё время обрадовался бы такому шансу, поэтому стоит пожелать ему удачи. Все ребята — сильные шахматисты. Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее, но в целом лёгкой прогулкой турнир в Екатеринбурге не станет ни для кого.
Кто фаворит? Преимущество будет у гроссмейстеров, имеющих опыт выступлений в турнире претендентов. Большой опыт у Фабиано Каруаны и Александра Грищука. У Дин Лижэня это второй турнир. Им легче будет выбрать стратегию и распределять силы на все 14 туров. Это очень длинный турнир. Можно сравнить с Вейк-ан-Зее, где проходит 13 туров. Но всё-таки это разные вещи. Одно дело — шахматный фестиваль, где пусть и собирается сильный состав участников. Другое дело — турнир, где разыгрывается право выйти на главный матч. Играть в Екатеринбурге с листа очень сложно.
Магнус Карлсен выдал качественный год. Выиграл практически все турниры, в которых принимал участие. Был хорошо готов к матчу за шахматную корону, хоть и не выиграл у Каруаны ни одной партии в классические шахматы. Но этого запаса хватило, чтобы прибавлять в обычных турнирах. Карлсен почти подошёл к личному рекорду по рейтингу. Так что он был и остаётся сильнейшим шахматистом мира», — приводят слова Непомнящего «Известия».
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