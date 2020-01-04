Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Устюгов: чувствую себя на «Тур де Ски» гораздо свежее по сравнению с прошлым годом

Устюгов: чувствую себя на «Тур де Ски» гораздо свежее по сравнению с прошлым годом
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов выступление в масс-старте на многодневке «Тур де Ски» назвал практически идеальным, а также признался, что чувствует себя лучше, чем в прошлом году.

«В масс-старте всё было идеально, и лыжи были очень хороши. Чувствую себя гораздо свежее после этой гонки, чем в прошлом году в это же время. Старт был близок к идеальному, особенно учитывая то, что я смог занять второе место», — приводит слова Устюгова сайт Международной лыжной федерации.

Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — Устюгова.

4 января на «Тур де Ски» пройдут классические спринтерские гонки.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020