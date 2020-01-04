Устюгов: чувствую себя на «Тур де Ски» гораздо свежее по сравнению с прошлым годом
Российский лыжник Сергей Устюгов выступление в масс-старте на многодневке «Тур де Ски» назвал практически идеальным, а также признался, что чувствует себя лучше, чем в прошлом году.
«В масс-старте всё было идеально, и лыжи были очень хороши. Чувствую себя гораздо свежее после этой гонки, чем в прошлом году в это же время. Старт был близок к идеальному, особенно учитывая то, что я смог занять второе место», — приводит слова Устюгова сайт Международной лыжной федерации.
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — Устюгова.
4 января на «Тур де Ски» пройдут классические спринтерские гонки.
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