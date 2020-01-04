Туктамышева в марте представит собственное ледовое шоу

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева организует в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу. Проект получил название «Невозможное возможно!».
«9 марта в спорткомплексе «Юбилейный» будет по-настоящему жарко! Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и её друзья приглашают вас на весёлое, яркое, стильное и смелое шоу с участием звёзд фигурного катания», — говорится в описании на сайте kassir.ru.
Цена билетов, которые уже доступны в продаже, — от 200 до 2000 рублей.
Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.
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