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Туктамышева в марте представит собственное ледовое шоу

Туктамышева в марте представит собственное ледовое шоу
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева организует в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу. Проект получил название «Невозможное возможно!».

«9 марта в спорткомплексе «Юбилейный» будет по-настоящему жарко! Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и её друзья приглашают вас на весёлое, яркое, стильное и смелое шоу с участием звёзд фигурного катания», — говорится в описании на сайте kassir.ru.

Цена билетов, которые уже доступны в продаже, — от 200 до 2000 рублей.

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.

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