Взносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млн

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) провело ежегодную индексацию взносов, которые различные страны обязаны выплачивать организации. В случае с Россией сумма составит более $ 1 млн.

«Размер взноса России в 2020 году составит $ 1 015 977», — приводит слова сотрудника пресс-службы ВАДА ТАСС.



С каждым годом сумма взноса стран в бюджет ВАДА увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $ 946 747. Наибольшие взносы в бюджет ВАДА внесли США ($ 2 513 651), Япония ($ 1 502 800 + $ 163 312 как добровольный взнос) и Канада ($ 1 256 826).

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).