Клебо — после победы на этапе «Тур де Ски»: иногда обожаю выступать в лыжных гонках

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо опубликовал фотографию после победного финиша в масс-старте на 15 км на многодневке «Тур де Ски». На финальном отрезке ему удалось опередить конкурентов. За километр до финиша Клебо располагался на 4-м месте позади россиян Сергея Устюгова, Александра Большунова и Андрея Ларькова.
«Иногда обожаю выступать в лыжных гонках», — написал Йоханнес.
Фото доступно на странице Клебо в «Инстаграме».
Следующая гонка «Тур де Ски» состоится сегодня, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринта классическим стилем.
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Клебо и на 21 — соотечественника, Сергея Устюгова.
С расписанием «Тур де Ски» можно ознакомиться на «Чемпионате».
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