Клебо — после победы на этапе «Тур де Ски»: иногда обожаю выступать в лыжных гонках

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо опубликовал фотографию после победного финиша в масс-старте на 15 км на многодневке «Тур де Ски». На финальном отрезке ему удалось опередить конкурентов. За километр до финиша Клебо располагался на 4-м месте позади россиян Сергея Устюгова, Александра Большунова и Андрея Ларькова.

«Иногда обожаю выступать в лыжных гонках», — написал Йоханнес.

Фото доступно на странице Клебо в «Инстаграме».

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится сегодня, 4 января. Лыжники выйдут на старт спринта классическим стилем.



Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Клебо и на 21 — соотечественника, Сергея Устюгова.

С расписанием «Тур де Ски» можно ознакомиться на «Чемпионате».