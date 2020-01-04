Сень: Криштиану Роналду – фанатик своего дела и пример для всех

Олимпийская чемпионка капитан сборной России по гандболу Анна Сень объяснила, почему считает форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду примером для всех спортсменов, и рассказала, как подсадила мужа на татуировки.
«До этого я болела за „Реал“. Куда бы Криштиану ни перешёл, буду болеть за него. То, что он показывает в свои 34 года, как спортсмен, — это круто! Он всегда следит за здоровьем, физическим состоянием, у него в доме нереальная тренажёрка. Он фанатик своего дела и пример для всех.
В конце августа я сделала новую татуировку. Муж говорит: «Подожди, остановись хотя бы до Токио». Хотя я его тоже подсадила на татуировки. До отношений со мной у него не было ни одной татуировки, сейчас у него уже три. Отвечаю: «Ты на себя посмотри, сам уже наполовину забитый ходишь». Может, об одной татуировке жалею, а так, люблю их, легко решаюсь на это. У меня их уже семь", – цитирует Сень РИА «Новости».
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