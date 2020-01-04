Непряева заняла шестое место в спринте на «Тур де Ски», победу одержала Лампич

На шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия, завершился женский спринт. Победу одержала представительница Словении Анамария Лампич.
Второй стала норвежка Астрид Якобсен. Призовую тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт, классический стиль
1. Анамария Лампич (Словения) — 3.03,03
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0,22
3. Джессика Диггинс (США) — +0,28
4. Сэйди Бьорнсен (США) — +0,80
5. Люсия Скардони (Италия) — +1,12
6. Наталья Непряева (Россия) — +15,30.
«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.
5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
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