Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим. Победил Клебо

На шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия, закончилась спринтерская гонка у мужчин. Первым стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78

2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,70

3. Александр Большунов (Россия) — +1,33

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,01

5. Глеб Ретивых (Россия) — +6,30

6. Андрей Мельниченко (Россия) — +8,69.

«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.



5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.

17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.