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Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим. Победил Клебо

Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим. Победил Клебо
Другие / Лыжный спорт 0

На шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия, закончилась спринтерская гонка у мужчин. Первым стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,70
3. Александр Большунов (Россия) — +1,33
4. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,01
5. Глеб Ретивых (Россия) — +6,30
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +8,69.

«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.

5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 января 2020, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:03.78
2
Сергей Устюгов
Россия
+0.7
3
Александр Большунов
Россия
+1.3
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