Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим. Победил Клебо

На шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия, закончилась спринтерская гонка у мужчин. Первым стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт, классический стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.03,78
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,70
3. Александр Большунов (Россия) — +1,33
4. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,01
5. Глеб Ретивых (Россия) — +6,30
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +8,69.
«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.
5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
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