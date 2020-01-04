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Непряева упала в финале спринта на «Тур де Ски» после контакта с американкой

Непряева упала в финале спринта на «Тур де Ски» после контакта с американкой
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее, шестое место в финальном забеге в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия.

24-летняя россиянка упала в начале гонки после контакта с американской лыжницей Джессикой Диггинс. В итоге Непряевой не удалось догнать соперниц. Она проиграла победительнице, Анамарии Лампич из Словении, более 15 секунд.

Второй в спринте стала норвежка Астрид Якобсен. Призовую тройку замкнула Диггинс.

«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.

Непряева заняла шестое место в спринте на «Тур де Ски», победу одержала Лампич
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