Непряева сократила отставание от Йохауг в общем зачёте «Тур де Ски»

Сегодня, 4 января, завершился очередной этап многодневки «Тур де Ски». Победу в женском спринте одержала словенка Анамария Лампич. Второй стала норвежка Астрид Якобсен. Призовую тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.

Представительница Норвегии Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. На второе место в общем зачёте поднялась Якобсен. Непряева идёт третьей, сократив отставание от Йохауг с 32 до 14 секунд.

В топ-20 общего зачёта попала ещё одна россиянка. На 19-м месте располагается Яна Кирпиченко.



Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Женщины. Общий зачёт



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:53.57

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.03

3. Наталья Непряева (Россия) — +0.14

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0.23

5. Хейди Венг (Норвегия) — +0.47...

19. Яна Кирпиченко (Россия) — + 5.43.