Непряева сократила отставание от Йохауг в общем зачёте «Тур де Ски»

Сегодня, 4 января, завершился очередной этап многодневки «Тур де Ски». Победу в женском спринте одержала словенка Анамария Лампич. Второй стала норвежка Астрид Якобсен. Призовую тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.
Представительница Норвегии Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. На второе место в общем зачёте поднялась Якобсен. Непряева идёт третьей, сократив отставание от Йохауг с 32 до 14 секунд.
В топ-20 общего зачёта попала ещё одна россиянка. На 19-м месте располагается Яна Кирпиченко.
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины. Общий зачёт
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:53.57
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.03
3. Наталья Непряева (Россия) — +0.14
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0.23
5. Хейди Венг (Норвегия) — +0.47...
19. Яна Кирпиченко (Россия) — + 5.43.
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