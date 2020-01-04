Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — третий

Сегодня, 4 января, прошёл очередной этап многодневки «Тур де Ски». В мужском спринте первым стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.

Благодаря этому успеху Клебо возглавил общий зачёт многодневки, опередив Большунова на 1 секунду. Устюгов сохранил третье место (плюс 15 секунд от лидера). Четвёртую строчку занимает норвежец Пол Голдберг, пятую — Ийво Нисканен из Финляндии.



Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2:26.59

2. Александр Большунов (Россия) — +0.01

3. Сергей Устюгов (Россия) — +0.15

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +1.53

5. Ийво Нисканен (Финляндия) — +1.59

6. Сьюр Рёте (Норвегия) — +2.01

7. Артём Мальцев (Россия) — +2.30

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +2.34

9. Калле Хальфварссон (Швеция) — +2.46

10. Дарио Колонья (Швейцария) — +2.51

11. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.56…

15. Андрей Ларьков (Россия) — +3.54

16. Денис Спицов (Россия) — +3.54

17. Иван Якимушкин (Россия) — +4.13.