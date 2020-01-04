Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — третий

Сегодня, 4 января, прошёл очередной этап многодневки «Тур де Ски». В мужском спринте первым стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.
Благодаря этому успеху Клебо возглавил общий зачёт многодневки, опередив Большунова на 1 секунду. Устюгов сохранил третье место (плюс 15 секунд от лидера). Четвёртую строчку занимает норвежец Пол Голдберг, пятую — Ийво Нисканен из Финляндии.
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. Общий зачёт
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2:26.59
2. Александр Большунов (Россия) — +0.01
3. Сергей Устюгов (Россия) — +0.15
4. Пол Голдберг (Норвегия) — +1.53
5. Ийво Нисканен (Финляндия) — +1.59
6. Сьюр Рёте (Норвегия) — +2.01
7. Артём Мальцев (Россия) — +2.30
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +2.34
9. Калле Хальфварссон (Швеция) — +2.46
10. Дарио Колонья (Швейцария) — +2.51
11. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.56…
15. Андрей Ларьков (Россия) — +3.54
16. Денис Спицов (Россия) — +3.54
17. Иван Якимушкин (Россия) — +4.13.
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