Устюгов допустил, что в решающей гонке на «Тур де Ски» он сможет выступить лучше Клебо

Россиянин Сергей Устюгов подвёл итоги спринтерской гонки на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второй результат показал Устюгов. В тройку лидеров также вошёл наш соотечественник Александр Большунов.
Благодаря этому успеху Клебо возглавил общий зачёт многодневки, опередив Большунова на 1 секунду. Устюгов сохранил третье место (плюс 15 секунд от лидера).
«Между мною и Йоханнесом всего пятнадцать секунд. На горе я могу выступить немного лучше, чем он. Возможно… Завтра посмотрим", — цитирует Устюгова NRK.
«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки ожидается масс-старт в гору.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
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