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Большунов — о масс-старте в гору на «Тур де Ски»: иногда там нельзя что-то контролировать

Большунов — о масс-старте в гору на «Тур де Ски»: иногда там нельзя что-то контролировать
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Александр Большунов дал комментарий после спринтерской гонки на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второй результат показал Сергей Устюгов. Большунов вошёл в тройку лидеров.

Благодаря этому успеху Клебо возглавил общий зачёт многодневки, опередив Большунова на 1 секунду. Устюгов сохранил третье место (плюс 15 секунд от лидера).

«Завтра будет очень тяжело. Стараюсь сейчас не думать об этом слишком много. Когда добираешься до середины подъёма, у любого могут возникнуть проблемы. Иногда там невозможно что-то контролировать», — цитирует Большунова NRK.

«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки пройдёт масс-старт в гору.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15 мск. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.

Устюгов допустил, что в решающей гонке на «Тур де Ски» он сможет выступить лучше Клебо
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