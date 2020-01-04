Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко: Непряева упала как подкошенная

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат Натальи Непряевой в спринтерской гонке на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Италия. Российская спортсменка из-за падения заняла последнее, шестое место.

«Обидное падение Натальи не позволило побороться за призовые места. Наталью ещё не видел, но она упала как подкошенная, может, ей по лыже ударили.

Падение отбросило её далеко назад и не позволило бороться с лидерами», — цитирует Бородавко ТАСС.



Победу в женском спринте одержала словенка Анамария Лампич. Второй стала норвежка Астрид Якобсен. Призовую тройку замкнула Джессика Диггинс из США.



«Тур де Ски» завершится завтра, 5 января. На заключительном этапе многодневки пройдёт масс-старт в гору.

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