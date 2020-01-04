Устюгов — о гонке в гору: завтра будет такое мясо, никому этого не пожелаю

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об ожиданиях от решающего дня «Тур де Ски» — гонки в гору, перед которой он проигрывает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 15 секунд.

«Завтра будет очень ответственная гонка, мой проигрыш 15 секунд, в гонке будет два бонуса. Всё решится завтра.

Меня называют главным фаворитом? Рад, что меня так называют, но посмотрим завтра. Два бонуса и эта гора… Она может просто выключить. Это будет уже моё четвёртое восхождение, надеюсь. Завтра проснемся, увидим.

Год на год не приходится. Есть гонки, которые даются легко, есть такие, которые даются тяжело, а есть неимоверно тяжёлые, после которых на следующий день лежишь. Не знаю, как будет завтра, мне самому всё интересно.

Попросить помочь тех, кто уже сильно отстал? А как тут поможешь, мы едем два километра по стадиону, а затем уходим на узкую трассу до горы. Завтра будет такое мясо, никому этого не пожелаю. Я бы организаторов поставил с нами в гонку и посмотрел, как бы они её пробежали», — приводит слова Устюгова сайт «Матч ТВ».